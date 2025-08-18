На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чите школьница сбежала из дома из-за издевательств матери

Пропавшую в Чите 15-летнюю школьницу нашли живой в Бурятии
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Сбежавшая из дома читинская школьница нашлась в соседнем регионе, девочка заявила, что совершила побег из-за издевательств матери. Об этом сообщает Chita.ru.

15-летняя школьница ушла из дома в Чите 14 августа, розыском несовершеннолетней занимались правоохранительные органы. Спустя два дня девочка сама вышла на связь и сообщила, что домой не вернется из-за издевательств матери.

«Я ушла из дома, потому что вот такие обстоятельства. Потому что моя мама впускает домой опасных людей. Причин, по которым оттуда надо было уйти, очень много. Просто надо было. И возвращаться туда небезопасно», — рассказала она.

По данным Telegram-канала Iinfpol.ru , несовершеннолетняя находится в Улан-Удэ.

До этого в Тверской области шестилетняя девочка одна уехала на электричке в Москву. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина сообщила, что собиралась ехать с ребенком в Москву. Шестилетняя девочка зашла в вагон, а мать не успела, состав тронулся. Информация была оперативно передана начальнику станции Конаково для связи с машинистом. Девочку нашли в вагоне, на Ленинградском вокзале в Москве она благополучно дождалась мать.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

