ФНС заблокировала счета возможного фигуранта дела об атаке на военчасть в Приангарье

ФНС заблокировала счета подозреваемого в причастности к атаке дронов Тимофеева
Катерина Гато/VK

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

«Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются», — говорится в постановлении от 19 августа.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России. Дроны для атаки вылетали из кузовов фур.

Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Мужчина жил в Киеве, а после - переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Тимофеев с супругой покинули Челябинск рано утром 28 мая на автомобиле Toyota Hiace частного автоперевозчика Дмитрия К. (имя изменено). Его семья занимается продажей автотехники и перевозками пассажиров. Предлагая, в том числе, трансферы из Челябинска в Казахстан. Примерно в 9 утра 28 мая супруги, вероятно, пересекли границу с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что из базы МВД исчезли данные подозреваемого в причастности к нападениям беспилотников на российские аэродромы Артема Тимофеева.

Атаки БПЛА на Россию
