В 2025 году мошенники чаще всего атакуют россиян через телефон и фейк-сервисы

В 2025 году около 90% всех атак на россиян осуществляются мошенниками с помощью звонков от якобы финансовых организаций, служб доставки и почты, а также через обман о взломе государственных сервисов. Об этом сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

По данным компании, основной целью злоумышленников остаются банковские счета граждан. Специалисты уточнили, что мошенники, представляясь сотрудниками финансовых институтов, сообщают о подозрительной активности на счетах и пытаются получить данные карты или убедить жертву перевести деньги на «безопасный» счет. По аналогичной схеме действуют при ложных сообщениях о взломе аккаунтов в государственных сервисах.

При звонках от «служб доставки» или «почты» мошенники используют фишинговые формы для оплаты посылок и могут пытаться выманить коды доступа к госсервисам. Еще одним распространенным методом стали фейковые бренды маркетплейсов и ретейлеров, предлагающие «быстрый заработок» через выкуп товаров. Деньги жертв в таких схемах переводятся на счета посредников — так называемых дропперов.

Ранее пожилая россиянка попалась на уловки мошенников и потеряла 3 млн рублей.