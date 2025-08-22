На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая россиянка попалась на уловки мошенников и потеряла 3 млн рублей

В Таганроге пенсионерка поверила аферистам и лишилась 3 млн рублей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Таганроге 71-летняя местная жительница потеряла крупную сумму денег, доверившись лжесиловику. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка от лжесотрудника сотовой компании, который сообщил пенсионерке об истечении срока действия СИМ-карты. Получив код подтверждения из СМС, который обманутая женщина согласилась назвать, «сотрудник» перестал выходить на связь. Затем последовала серия звонков от псевдосотрудников госорганов и службы безопасности, которые убедили женщину, что аферисты получили доступ к ее данным и теперь ей якобы необходимо защитить свои средства.

Пожилая россиянка, действуя по инструкциям преступников, сняла все сбережения, купила новый телефон и перевела деньги на «безопасные счета», указанные злоумышленниками. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных лиц.

Ранее россиянка потеряла более 10 млн рублей, инвестировав их в криптобиржу мошенников.

