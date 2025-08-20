На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московской школе ввели оплату «звездами» за ответы на вопросы родителей в Telegram

В Москве школа сделала платными ответы на вопросы родителей в чате Telegram
true
true
true

В Москве школа №2094 ввела оплату «звездами» за ответы на вопросы родителей школьников в чате Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные очевидцев.

В публикации говорится, что одна «звезда» в Telegram стоит примерно 2 рубля. При этом родители отметили, что ограничения начали действовать примерно 4 июля и продолжались до 11 августа. Строимость одного сообщения составляла 33 «звезды» — 66 рублей. Журналисты отметили, что администрация школы аргументировала введение платы тем, что родители отправляют большое количество одинаковых вопросов.

Директор школы Юрий Вержбицкий заявил, что оплата была введена в чате из-за технической ошибки, на данный момент приняты все необходимые меры.

«Теперь для отправки сообщений «звезды» не нужны», — добавил он.

По словам директора, для связи с администрацией можно использовать официальные телефон и почту, а также задать вопрос на сайте школы.

До этого более 42% родителей признались, что начинают волноваться уже при одном упоминании о 1 сентября. Совместное исследование сервиса «Ясно» и платформы Учи.ру показало, что у 45% в этот момент появляется сожаление от того, что заканчивается лето, а почти 20% воспринимают этот период как утомительный марафон школьных сборов. При этом тревога возникает еще на этапе планирования.

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.

