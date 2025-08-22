В Египте со дна моря подняли статуи затонувшего древнего города

Вблизи побережья Александрии (Египет) исследователи подняли на сушу древние статуи и другие артефакты, обнаруженные на морском дне. Эти находки, как сообщает портал tagesschau.de, позволяют лучше понять историю процветавшего города Тонис-Гераклион и причины его внезапного упадка.

Как отметил глава высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед, это первая подобная экспедиция с 2001 года. Водолазы обнаружили и подняли на поверхность четыре артефакта в рамках проекта по изучению окрестностей затонувшего города.

Среди находок — гранитная статуя длиной 2,17 метра без головы и ног, которая в собранном виде могла достигать около пяти метров в высоту. Также археологи обнаружили остатки древнего корабля.

Артефакты относятся к разным историческим периодам — от эпохи Птолемеев (сразу после основания Александрии) до римских времен. Это свидетельствует о том, что регион продолжал развиваться и процветать на протяжении нескольких веков.

Город Тонис-Гераклион, открытый в 1990-х годах, вероятно, был разрушен землетрясением во II веке до нашей эры и ушел под воду.

В водах Мирового океана затонули сотни тысяч судов, но до изобретения акваланга их невозможно было увидеть и предметно исследовать. В 1960-х годах в науке родилось новое направление: подводная археология, оно активно развивается и в России. Какие российские акватории содержат наибольшее количество затонувших кораблей, почему их редко поднимают на поверхность, для чего водолазы рисуют под водой на планшетах и проектируются ли подводные роботы в нашей стране — «Газете.Ru» рассказал заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Ранее археологи нашли древнюю монету, связанную с библейским пророчеством Иисуса.