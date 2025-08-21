На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судан ограничил торговлю золотом

Судан ограничил торговлю золотом в попытке поддержать экономику
Umit Bektas/Reuters

Власти Республики Судан приняли решение об ограничении торговли золотом в целях поддержки экономики страны и стабилизации курса национальной валюты. Об этом сообщает газета Sudan Tribune.

По данным издания, данное решение было принято по итогам заседания недавно сформированного комитета по чрезвычайным экономическим ситуациям, прошедшего под председательством премьер-министра Камиля Идриса. Среди прочих экстренных мер, входящих в широкий пакет мер, предусмотрена централизация операций по купле и продаже золота, которые будут осуществляться исключительно уполномоченным государственным органом. Кроме того, вводится запрет на хранение драгоценного металла без наличия соответствующих официальных документов. Также будет усилен контроль за добычей золота на всех этапах, включая экспорт, в целях предотвращения контрабанды.

Правительство планирует ограничить импорт продукции, допуская ввоз только тех товаров, которые соответствуют всем банковским и коммерческим правилам. Помимо этого, комитет поручил пересмотреть правила, регулирующие ввоз автомобилей, и усилить борьбу с незаконными сборами, взимаемыми государственными структурами. Экспортная политика страны также будет подвергнута пересмотру с целью устранения существующих препятствий и стимулирования торговой деятельности.

Ранее в России нашли способ повысить эффективность добычи золота.

