Красноярец на лодке попытался поднять упавший телефон и выпал за борт

В Красноярске мужчина выпал за борт лодки, пытаясь поднять упавший телефон
true
true
true
close
Pixabay

В Красноярске спасатели помогли мужчине выбраться из реки, в которую он случайно упал. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел на Ладейской протоке Енисея. Мужчина спустил на воду лодку и на ней отправился в сторону острова Верхний Атамановский. В какой-то момент у него из рук выпал телефон, и красноярец решил его поднять.

Для этого мужчина отпустил управление лодкой, из-за чего она перевернулась, и красноярец оказался за бортом. Заметив это, очевидцы вызвали спасателей, которые приехали на место спустя семь минут. Пока специалисты были в пути, пострадавший сам пытался добраться до берега.

«Спасатели помогли мужчине забраться на борт и благополучно доставили до лодочной станции на улице Чайковского», – сообщается в публикации.

Красноярца передали прибывшим на место медикам. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

Ранее морской лев едва не утащил девятилетнюю школьницу под воду в Калифорнии.

