В Тверской области дебошир резко ударил женщину ногой в лицо и избил, это попало на видео

В Тверской области мужчина попал в изолятор после видео с избиением женщины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Нелидово, около кафе на улице Матросова. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина резко ударяет женщину в красном ногой в лицо. Когда она падает, избиение продолжается.

При этом люди рядом какое-то время снимают и только после нескольких ударов пытаются успокоить мужчину. Одному из «защитников» нападавший также нанес удары.

Материал сотрудники МВД обнаружили после публикации его в соцсетях. Полицейские установили участников, одного из них, 31-летнего мужчину, задержали.

«Подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания», – сообщается в публикации.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

