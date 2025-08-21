Для 80% россиян цвета на российском флаге символичны. Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский по результатам исследования ИНСОМАР об ассоциативном восприятии флага России на круглом столе ЭИСИ по теме «Флаг России — символ единства и суверенитета».

В начале мероприятия было отмечено, что День государственного флага, который празднуется в России 22 августа, является одним из наиболее значимых праздников в новейшей истории страны. Политолог и доцент Финансового университета при Правительства РФ Павел Данилин заявил, что ярким примером демонстрации флага РФ и его силы на международной арене стали переговоры Президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Уважение к государственным символам в стране и вне ее пределов, наше национальное единство, безусловно, оказывают влияние на внешнеполитические позиции России. Такая консолидация позволяет президенту РФ проводить уверенную и независимую политику на мировой арене, защищая национальные интересы суверенитет страны», — считает Данилин.

По мнению политолога, Россия уверенно достигла на Аляске всех запланированных целей переговоров. Он добавил, что их продолжение требует тщательной дипломатической проработки, также время двусторонней встречи президента РФ и главы киевского режима пока не пришло — Украина еще не выполнила взятые на себя в рамках стамбульских соглашений обязательства.

В свою очередь, Виктор Потуремский сообщил, что по данным исследования ИНСОМАР, белый цвет на российском флаге у респондентов чаще всего ассоциируется с чистотой помыслов (25%), синий — с мирным небом (31%), красный — с кровью, пролитой за Отечество (19%), а также силой, мощью и уверенностью (12%).

«Результаты показывают, что отношение к России окрашено положительными чувствами, 60% опрошенных испытывают только позитивные эмоции, гордость — 48%, надежду — 30%, уверенность — 18%», — рассказал Потуремский.

Глава проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов добавил, что уважение к государственным символам РФ и их позитивное восприятие в обществе неразрывно связаны с политикой Владимира Путина.

«Политические курс, проводимый Россией под его руководством, привел к возрождению РФ, восстановлению позиций страны в качестве одного из признанных мировых лидеров», — заявил Шаповалов.

Политолог Николай Миронов отметил, что действующий президент РФ создал на Аляске новую мировую риторику. «Мир меняется благодаря России и благодаря тому духовному вектору, который она задает», — резюмировал он.