С застрявшей на высоте 7000 метров альпинистки могут взыскать часть суммы за спасение

Mash: с альпинистки Наговициной могут взыскать часть затрат на ее спасение

С альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, могут взыскать часть средств за спасение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, альпинистка при подготовке к подъему оформила базовую страховку, которая покрывает $35 тысяч расходов. При этом спасение оценивается в $58,8 тысячи. Если спустить Наговицину не удастся, то расходы могут переложить на ее 27-летнего сына, следует из материала.

Mash отметил, что изначально в группе альпинистов, планировавших забраться на пик Победы, были шесть человек. Двое из них отказались еще до восхождения, уточнили журналисты.

Наговицина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицина парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицина поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о застрявшей на высоте 7000 метров альпинистке.