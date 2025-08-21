Дочь забеременела от отца, который насиловал ее восемь лет

В ЮАР осудили отца, насиловавшего свою дочь восемь лет

Жителя ЮАР осудили за многолетнее насилие над собственной дочерью. Об этом сообщает SabcNews.

Мужчина стал насиловать дочь, когда той было десять лет. В тот момент после семейной ссоры пострадавшая переехала жить к отцу.

В течение восьми лет девушка подвергалась насилию. По данным издания, родитель постоянно манипулировал дочерью и угрожал, чтобы она никому не рассказывала о происходящем у них дома. В какой-то момент он посоветовал школьнице соврать о беременности.

В 18 лет пострадавшая действительно забеременела от насильника и родила ребенка.

В какой-то момент она рассказала окружающим о ситуации в семье, после чего ее отца арестовали. Суд приговорил отца к пожизненному заключению за изнасилование дочери, которое привело к беременности. Ему также назначили шесть лет тюремного срока за сексуальное насилие, которые он будет отбывать параллельно с первым сроком.

