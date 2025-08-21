На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как грамотно обсудить зарплату с работодателем

HR-эксперт Лоикова: узнать уровень зарплаты важно еще до собеседования
Shutterstock

Задать вопрос о заработной плате стоит еще до очного собеседования — на этапе разговора с рекрутером. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Она пояснила, что, зная уровень дохода на вакантной должности, на встрече с работодателем не возникнет разногласий, учитывая, что многие компании часто не указывают зарплату на сайтах по поиску работы.

«При этом важно, чтобы соискатель сам определился, какая зарплата для него оптимальна. Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнет работодателя», — отметила Лоикова.

Она также посоветовала сразу уточнить, за какой объем работы предполагается платить озвученную зарплату. По ее словам, далеко не всегда все обязанности есть в описании вакансии.

Руководитель отдела по работе с персоналом логистического оператора NC Logistic Юлия Завалкина до этого говорила, что начинать собеседование с обсуждения финансовой компенсации, как правило, не лучшая идея. Это может создать впечатление, что деньги — единственный приоритет кандидата. Эксперт порекомендовала соискателям сосредоточиться на том, что они собираются предложить компании, и продемонстрировать свои профессиональные навыки. Желательно дождаться, пока работодатель сам затронет тему финансов, и уже после этого задать уточняющие вопросы.

Ранее россиян поймали на скрытом поиске работы.

