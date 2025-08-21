Российская школьница разыграла свое похищение из-за одной фразы старшей сестры

В Калининграде 11-летняя девочка разыграла свое похищение из-за одной фразы 20-летней сестры. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел, когда школьница вышла из дома, чтобы вынести мусор. Оказавшись на улице, она спряталась в кустах, предварительно связав себе руки и ноги — она предполагала, что ее будут искать, и найдут в этом состоянии. Через некоторое время она вышла сама и сообщила прохожим, что ее якобы украли.

Прибывшие на место происшествия полиция и скорая помощь не обнаружили у ребенка повреждений. Вскоре школьница призналась в инсценировке — оказалось, что перед случившимся старшая сестра сказала девочке, что ее любят больше. Семья не состоит на учете в органах опеки.

Ранее в Краснодарском крае мошенники заставили подростка инсценировать свое похищение.