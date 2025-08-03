В Краснодарском крае мошенники заставили подростка инсценировать свое похищение

В Краснодарском крае подросток требовал с родителей выкуп по указке мошенников

В Краснодарском крае полицейские разыскали подростка, инсценировавшего свое похищение под влиянием мошенников, мальчик ночевал в лесу и требовал у родителей выкуп. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Неизвестные связались с подростком под видом сотрудников военкомата, выманив у него личные данные, они стали угрожать несовершеннолетнему. Аферисты сообщили, что он помог преступникам из недружественной страны и теперь ему и его родителям грозит уголовное дело.

Чтобы избежать наказания, подросток под контролем злоумышленников без ведома родителей взял онлайн -кредиты на крупную сумму, но перевести ее мошенникам не успел. Тогда злоумышленники заставили мальчика уйти из дома и выдумать своё похищение.

«Он сфотографировал себя с расцарапанным телом и заклеенным скотчем ртом. Эти снимки мошенники отправили его родителям, требуя 1 млн рублей за возвращение сына. Получив тревожное сообщение, мать и отец сразу обратились в полицию», — сообщили в полиции.

Несовершеннолетнего нашли спустя несколько часов, он был обнаружен в лесу в пригороде Анапы.

Ранее поверившая аферистам школьница взломала болгаркой сейф и отдала им 10,5 млн рублей.