В российском регионе появится школа психологической помощи для семей военных

На Ямале откроют школу психологической помощи для семей военных
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

На Ямале появится «Школа психологической помощи» для жен и матерей военных. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, школа заработает до конца года, учиться в ней можно будет и очно, и онлайн. Для жен военнослужащих будут организованы групповые тренинги.

Артюхов отметил, что регион будет помогать бойцам «возвращаться к мирной жизни».

«У нас города небольшие, и все друг друга знают, поэтому без внимания никто не останется», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что планирует и дальше выстраивать систему поддержки участников СВО и их семей в регионе, чтобы они «чувствовали заботу».

Ранее в Минобороны предложили создать единые стандарты психологической помощи бойцам СВО.

