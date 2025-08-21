Рязанка оформила микрокредиты на экс-клиентов и стала фигуранткой 10 дел

В Рязанской области на женщину завели 10 дел за незаконный доступ к данным

Жительница Рязанской области стала фигуранткой уголовных дел после махинаций, связанных с данными клиентов ее компании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

41-летняя женщина работала в одной из микрокредитных организаций. По версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года она нашла данные десяти человек, которые раньше прибегали к помощи компании. После этого фигурантка оформила на них кредиты.

«Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили десять уголовных дел по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения.

На данный момент сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Не исключается, что рязанка причастна к другим подобным эпизодам, эти данные проверяются.

