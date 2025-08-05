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В Твери продавец украл из кассы парфюмерного магазина 5 млн рублей

В Твери менеджер обокрал магазин парфюмерии на 5 млн рублей
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении менеджера парфюмерного магазина, который два года воровал из кассы выручку. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, сотрудник магазина парфюмерии в течение двух лет крал выручку из кассы. Недостача была выявлена в ходе ревизии. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о растрате. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативники проверяют мужчину на причастность к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.

До этого в Крыму мужчина приручил соседских свиней ради кражи. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Кубани продавец украл тысячу лотерейных билетов в надежде на выигрыш.

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