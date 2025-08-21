На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере назвали ключевое требование к современному эксперту по кибербезопасности

Сергей Лебедь: эксперты по кибербезопасности – элита информационных технологий
Пресс-служба Сбера

Эксперты по кибербезопасности – это элита мира информационных технологий, заявил вице-президент Сбера по кибербезопасности Сергей Лебедь в рамках международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2025.

Он отметил, что для эффективной киберзащиты нужно досконально изучить предмет защиты.

По словам Лебедя, оторванность теории кибербезопасности от практики является серьезной проблемой.

«Высококлассный эксперт в кибербезопасности сегодня - это личность масштаба Ломоносова или Кулибина. В Сбере не только есть необходимость в подобных людях, но и почва для их формирования и развития», — сказал он.

Лебедев напомнил, что в Сбере создали карту знаний CISO (директора по кибербезопасности), которая охватывает законодательные и регуляторные требования, стандарты управления кибербезопасностью, а также подробно описывает технологические аспекты сферы.

Лебедев подчеркнул, что в карте знаний CISO также систематизированы различные области профессиональных знаний, учтены требования российских регуляторов и весь опыт Сбера.

