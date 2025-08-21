На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали об опасности новой схемы мошенничества с обратным звонком

RT: при схеме мошенничества с обратным звонком жертвами манипулируют
Shutterstock

Мошенники при реализации схемы с «обратным звонком» побуждают жертву самостоятельно выйти на контакт с помощью манипуляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова.

По его словам, при реализации схемы мошенничества ключевым фактором является манипуляция, поскольку злоумышленники требуют срочно перезвонить по номеру телефона.

«Это побуждает жертву самой выйти на контакт, а не ожидать звонка, из-за чего системы антифрода операторов и банков не фиксируют подозрительную активность», — заявил Пермяков.

Специалист добавил, что если во время звонка человеку не дают времени обдумать ситуацию, то, скорее всего, действуют мошенники. Он призвал россиян не перезванивать по номерам телефонов из сообщений и почтовых рассылок.

«Если есть сомнения, звонить только по официальным номерам», — добавил Пермяков.

Он объяснил, что следует сверять почтовые адреса, а также проверять почтовые письма на качество печати и наличие ошибок в официальных реквизитах. Помимо этого, чтобы обезопасить себя, следует делать паузу, потому что настоящая ситуация никуда не исчезнет.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящее турагентство от мошенников.

