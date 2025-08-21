На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело возбудили против жительницы Иваново, которая ударила двухлетнюю дочь об асфальт

В Иваново неадекватная женщина ударила двухлетнюю дочь головой об асфальт

В Иваново молодая мать избила двухлетнюю дочь на улице. Девочка попала в реанимацию, а женщина стала фигуранткой уголовного дела, сообщает «Сапа».

Инцидент произошел накануне на площади Революции. По данным Telegram-канала, 26-летняя женщина на глазах у прохожих схватила девочку и несколько раз ударила ее головой об асфальт.

Сообщалось, что свидетелем инцидента стал сотрудник ППС Ивановского отдела, который в тот день был освобожден от службы в связи с выходным, но не прошел мимо и задержал злоумышленницу до приезда коллег.

Скорая помощь забрала ребенка с тяжелыми травмами головы в местную больницу. Девочку поместили в реанимационное отделение, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

СУ СКР по Ивановской области возбудил против задержанной уголовное дело. Как стало известно, женщина попыталась объяснить свои действия тем, что в голове у ее дочери якобы находилась муха. В итоге суд направил ее на стационарную психиатрическую экспертизу для установления вменяемости.

Ранее в Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину.

