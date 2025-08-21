Учительница христианской школы занялась сексом со школьником и была арестована

В Вирджинии арестована 34-летняя учительница английского языка частной христианской школы Кэйтлин Кэмпбелл. Ее обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетнего, которому менее 15 лет, пишет Fox News.

По данным прокуратуры, Кэмпбелл имела сексуальный контакт с подростком по взаимному согласию. Школьная администрация заявила, что «действовала незамедлительно», как только узнала об обвинениях.

«В течение часа после получения этой информации два члена нашего совета директоров лично отправились в полицейское управление Южного Бостона, чтобы сообщить о случившемся», — рассказала директор школы Дана Джонс.

Кэмпбелл подала заявление об увольнении в тот же день, когда всплыли обвинения.

«Мы выбрали честность, а не замалчивание этого. Священное Писание очень ясно говорит, что если это было сделано в темноте, то это должно было стать явным», — подчеркнула Джонс.

Против бывшей учительницы выдвинуты два уголовных обвинения, включая непристойные действия с несовершеннолетним в статусе опекуна, а также сексуальные действия по взаимному согласию с подростком в возрасте от 15 лет.

Ранее учительница в США изнасиловала 11-летнего ребенка и обвинила его в домогательствах.