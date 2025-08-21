На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрант попытался ограбить девочку на севере Москвы и был задержан прохожим

В Москве мигрант-нелегал напал на девочку и забрал у нее телефон
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве мужчина спас девочку, которую пытался ограбить мигрант. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 20 августа на улице Коккинаки в районе Аэропорт. Очевидцы рассказали, что мигрант напал на девочку, забрал у нее телефон и попытался скрыться.

Однако ему помешал случайный прохожий, ставший свидетелем ограбления, и «оказал самостоятельное задержание нарушителя». Мужчина догнал злоумышленника, скрутил его и удерживал до приезда стражей порядка.

Похищенный телефон вернули его владелице, а грабителя задержали и увезли в отдел внутренних дел.

До этого в Москве мигрант напал на девушку и изнасиловал. Инцидент произошел около дома на Осеннем бульваре. По версии следствия, мужчина напал на девушку и надругался над ней. Отмечается, что ранее они знакомы не были. После произошедшего подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

Ранее мигранты напали на пассажира такси в Перми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами