Мигрант попытался ограбить девочку на севере Москвы и был задержан прохожим

В Москве мигрант-нелегал напал на девочку и забрал у нее телефон

В Москве мужчина спас девочку, которую пытался ограбить мигрант. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 20 августа на улице Коккинаки в районе Аэропорт. Очевидцы рассказали, что мигрант напал на девочку, забрал у нее телефон и попытался скрыться.

Однако ему помешал случайный прохожий, ставший свидетелем ограбления, и «оказал самостоятельное задержание нарушителя». Мужчина догнал злоумышленника, скрутил его и удерживал до приезда стражей порядка.

Похищенный телефон вернули его владелице, а грабителя задержали и увезли в отдел внутренних дел.

До этого в Москве мигрант напал на девушку и изнасиловал. Инцидент произошел около дома на Осеннем бульваре. По версии следствия, мужчина напал на девушку и надругался над ней. Отмечается, что ранее они знакомы не были. После произошедшего подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

Ранее мигранты напали на пассажира такси в Перми.