Мужчина остался жив, потому что пуля попала в нательный крест

Fox News: американец утверждает, что нательный крест спас его от пули

Житель Флориды Эйдан Перри утверждает, что остался жив после выстрела в упор благодаря кресту, который он носил на цепочке, пишет Fox News.

Инцидент произошел, когда Перри отправился к другу, чтобы вместе посмотреть бой UFC. В какой-то момент прозвучал выстрел, и Эйдан почувствовал сильный удар в грудь. Срикошетив, пуля попала в руку, переломав американцу плечевую кость.

«Я чувствую, что моя вера определенно стала сильнее», — прокомментировал инцидент Перри.

Доктор Дана Тейлор, хирург из больницы, где лечили мужчину, заявила, что если бы не нательный крест, то последствия могли быть трагическими.

«Пуля, скорее всего, нанесла бы разрушительную травму сердцу, и исход был бы совсем другим», — отметила она, добавив, что именно крест изменил траекторию пули и спас жизнь пациента.

Сообщается, что мужчина, предположительно непреднамеренно выстреливший в Перри, был задержан.

