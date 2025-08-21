Прокуратура возбудила дело на москвича, оскорблявшего участников СВО

Прокуратура города Москвы, осуществляя мониторинг интернет-пространства, выявила публикацию, в которой 20-летний житель столицы крайне негативно оценил проведение ВС РФ специальной военной операции (СВО) и допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к участникам СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Материалы, полученные в ходе прокурорской проверки, были переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (УК) РФ, а именно: возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сопряженное с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Отмечается, что личность 20-летнего москвича, разместившего публикацию в интернете, уже установлена.

Ранее блогершу арестовали за оскорбление участников СВО.