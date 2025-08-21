На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура возбудила дело на москвича, оскорблявшего участников СВО

Москвич может стать фигурантом уголовного дела за оскорбление участников СВО
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Прокуратура города Москвы, осуществляя мониторинг интернет-пространства, выявила публикацию, в которой 20-летний житель столицы крайне негативно оценил проведение ВС РФ специальной военной операции (СВО) и допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к участникам СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Материалы, полученные в ходе прокурорской проверки, были переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (УК) РФ, а именно: возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сопряженное с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Отмечается, что личность 20-летнего москвича, разместившего публикацию в интернете, уже установлена.

Ранее блогершу арестовали за оскорбление участников СВО.

