Россиянка избила одного мужчину бутылкой, а другого пырнула ножом в живот

В Алтайском крае женщина ранила двух мужчин и попала под суд

В Алтайском крае женщина за два дня напала на двух мужчин и получила условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Жительницу города Яровое судили за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 24 июля 2024 года 39-летняя женщина ударила знакомого стеклянной бутылкой по голове, находясь на общей кухне многоквартирного дома. Мужчина получил ушибленную рану виска и был доставлен в больницу.

На следующий день, 25 июля, в ходе бытовой ссоры она же нанесла другому мужчине ножевое ранение в живот. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной, повредившей внутренние органы, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Женщина частично признала вину, но заявила, что действовала в пределах необходимой обороны, однако суд отверг эту версию. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: раскаяние, явку с повинной, наличие у подсудимой малолетнего ребенка и провокационное поведение потерпевших.

В итоге женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. Ей запретили менять место жительства без согласования, а также обязали регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и официально трудоустроиться.

