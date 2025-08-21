На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избила одного мужчину бутылкой, а другого пырнула ножом в живот

В Алтайском крае женщина ранила двух мужчин и попала под суд
true
true
true
close
РИА «Новости»

В Алтайском крае женщина за два дня напала на двух мужчин и получила условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Жительницу города Яровое судили за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 24 июля 2024 года 39-летняя женщина ударила знакомого стеклянной бутылкой по голове, находясь на общей кухне многоквартирного дома. Мужчина получил ушибленную рану виска и был доставлен в больницу.

На следующий день, 25 июля, в ходе бытовой ссоры она же нанесла другому мужчине ножевое ранение в живот. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной, повредившей внутренние органы, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Женщина частично признала вину, но заявила, что действовала в пределах необходимой обороны, однако суд отверг эту версию. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: раскаяние, явку с повинной, наличие у подсудимой малолетнего ребенка и провокационное поведение потерпевших.

В итоге женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. Ей запретили менять место жительства без согласования, а также обязали регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и официально трудоустроиться.

Ранее в Набережных Челнах женщина вспорола ножом живот пожилому соседу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами