В Набережных Челнах женщина вспорола ножом живот пожилому соседу

Жительница Татарстана избила пожилого соседа и ударила его ножом в живот
Depositphotos

В Татарстане женщина напала с ножом на пожилого соседа, сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, инцидент произошел 22 мая в Набережных Челнах. В тот день местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения и поругалась с 68-летним соседом по неназванному поводу.

Женщина, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, избила мужчину и ударила ножом в живот. Потерпевшего вовремя доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь и спасли.

Против нападавшей возбудили уголовное дело. Сейчас обвиняемая находится под стражей, но в ближайшее время предстанет перед судом.

До этого мужчина заколол соседа ножкой стула в российском городе. Инцидент произошел 19 июля у дома на улице Гагарина в Находке. По предварительным данным, мужчина во время драки с соседом ударил его ножкой от деревянного стула в область сердца. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось. Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания.

Ранее пьяная россиянка 60 раз ударила ножом знакомую.

