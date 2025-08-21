В Азербайджане зафиксировали масштабные перебои в работе интернета

Жителей Азербайджана оповестили о масштабных перебоях в подаче интернета

На всей территории Азербайджана зафиксированы масштабные перебои в работе интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

«По всей территории страны наблюдаются проблемы с подачей интернета», — говорится в сообщении от азербайджанских интернет-провайдеров.

Сообщается, что граждан республики оповестили о возникшей проблеме с помощью SMS-уведомлений. По информации провайдеров, в настоящее время соответствующие структуры ведут работы по обнаружению причин перебоев и дальнейшей стабилизации интернета.

Отмечается, что замедление работы сети продолжаются уже более 30 минут.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Крыму из соображений безопасности могут отключить мобильный интернет на неопределенный срок. Аналогичную информацию предоставили региональные операторы мобильной связи.

Причина ограничений — усиление атак беспилотников со стороны Украины: во время полета дроны могут использовать мобильный интернет для навигации. Власти дали крымчанам советы, как жить без привычных сервисов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

