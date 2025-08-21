На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны планы Гитлера по разрушению Сталинграда

ФСБ рассекретила документы Третьего рейха о бомбардировке Сталинграда
Яков Рюмкин/РИА Новости

Управление ФСБ по Волгоградской области обнародовало документы руководства вермахта, в которых содержались планы подготовки бомбовых ударов по Сталинграду и его окрестностям летом 1942 года. По сведениям РИА Новости, Адольф Гитлер отдавал приоритет задаче преднамеренного уничтожения города.

В приказе командования № 41 от 5 апреля 1942 года ставилась цель — выйти на Сталинград либо, как минимум, лишить его статуса промышленного центра и узла снабжения. Более детализированные указания появились в директиве № 45 от 23 июля 1942 года. В документе также подчеркивалась необходимость заранее разрушить сам город, наносить удары по Астрахани при возможности и парализовать судоходство в нижнем течении Волги путем минирования.

«Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», — говорится в документе.

23 августа 1942 года военно-воздушные силы Германии начали массированную бомбардировку Сталинграда, в результате которой было уничтожено более половины жилого фонда города. Авиация противника сбрасывала фугасные и зажигательные авиабомбы. Данная бомбардировка считается началом героической обороны Сталинграда.

Ранее РИА Новости сообщило, что европейцы вывозят с Украины засекреченные документы СССР.

