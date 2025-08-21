На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, вырвавший цветы у Вечного огня, объяснил свое поведение

В Вязьме вырвавший цветы у Вечного огня объяснил свое поведение злостью
УМВД России по Смоленской области

В Вязьме наказали местного жителя, который вырвал цветы из клумбы у Вечного огня в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Смоленской области.

Инцидент произошел 19 августа и вызвал большой общественный резонанс после публикации информации о случившемся в сети. Нарушителя общественного порядка задержали. Им оказался 25-летний неработающий горожанин.

«Он объяснил свои действия злостью, которая у него возникла после словесного конфликта со случайными прохожими», — рассказали в полиции.

Суд определил действия мужчины как «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил ему десять суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.

