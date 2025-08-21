На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Механик спустя 10 лет нашел потерянный кошелек под капотом автомобиля

В США механик нашел под капотом потерянный 10 лет назад кошелек и вернул хозяину
Chad Volk supplied to CBS

Механик из Миннесоты Чад Волк обнаружил необычную находку во время ремонта автомобиля Ford Edge: в корпусе охлаждающего вентилятора он нашел кошелек, пролежавший там почти десять лет, пишет Good News Network.

Внутри были водительские права штата Мичиган, удостоверение сотрудника Ford Motor Company, $15 тысяч наличными, подарочные карты на $275 и старый лотерейный билет. Документы указали на владельца — Ричарда Гилфорда, бывшего работника завода Ford в округе Уэйн.

Гилфорд, работавший на сборке автомобилей, в декабре 2014 года пришел на смену в спортивных штанах без карманов и положил бумажник в нагрудный карман. Склоняясь над моторным отсеком автомобиля, он случайно уронил бумажник внутрь машины. Ошибочно решив, что потерял деньги в другой машине, мужчина так и не нашел пропажу.

Автомобиль вскоре отправили в Аризону, затем перепродали в Миннесоте. Спустя 10 лет кошелек оказался в руках механика, который быстро нашел владельца через соцсети.

Гилфорд признался, что был поражен не столько сохранностью содержимого, сколько самим фактом находки. Мужчина признался, что теперь хранит кошелек в специальном шкафчике.

«Я оставлю его в шкафу, чтобы мои дети когда-нибудь показали его своим внукам как историю о диком, странствующем кошельке», — прокомментировал Ричард.

Ранее кольцо, потерянное в Нью-Йорке в 1969 году, вернулось к владельцу спустя 56 лет.

