Москвичка прятала наркотики внутри жевательных конфет и попалась

ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранительные органы задержали 41-летнюю местную жительницу задержали за хранение и распространение запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские получили информацию о возможной причастности женщины к преступной деятельности. Во время обыска в ее квартире в доме на Домодедовской улице полученные оперативниками данные подтвердились.

«Полицейские обнаружили 27 жевательных конфет, в которых были спрятаны свертки с неизвестным веществом. Исследование части изъятого показало, что в них содержится метадон», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленница прятала наркотики внутри жвачек, заворачивала их в фантики и в дальнем распространяла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу.

