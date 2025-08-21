На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка прятала наркотики внутри жевательных конфет и попалась

В Москве задержали 41-летнюю женщину, прятавшую наркотики внутри конфет
true
true
true
close
ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранительные органы задержали 41-летнюю местную жительницу задержали за хранение и распространение запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские получили информацию о возможной причастности женщины к преступной деятельности. Во время обыска в ее квартире в доме на Домодедовской улице полученные оперативниками данные подтвердились.

«Полицейские обнаружили 27 жевательных конфет, в которых были спрятаны свертки с неизвестным веществом. Исследование части изъятого показало, что в них содержится метадон», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленница прятала наркотики внутри жвачек, заворачивала их в фантики и в дальнем распространяла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами