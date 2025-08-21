Российский школьник соблазнил ровесницу и выложил в сеть интимную запись

В Ленобласти девятиклассник занялся сексом с ровесницей и выложил запись в сеть

Школьнику из Ленинградской области грозит наказание за распространение приватного видео со своей подругой. Об этом 21 августа сообщает «Конкретно.ру».

Накануне мать 15-летней девочки обратилась в полицию Тосненского района. Женщина рассказала, что ее дочь по обоюдному согласию вступила в интимные отношения со своим сверстником, учеником девятого класса одной из сельских школ.

Это происходило несколько раз, и подросток снимал юную партнершу во время секса. Впоследствии молодой человек решил опубликовать получившиеся видео в мессенджере.

Сейчас несовершеннолетнего разыскивают правоохранители. Делом будет заниматься Следственный комитет. Какое именно наказание грозит юноше, не уточняется.

До этого учитель 10 лет развращал сирот из детского дома на Урале. Речь идет об учителе информатики из одной из сельских школ на востоке Свердловской области. Мужчина вступал с жертвами в сексуальную связь и снимал их в порно. Видео с детьми стали главными доказательствами его вины. Насильника обвинили в изготовлении и вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии, а также развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних. На данный момент потерпевшими признаны восемь детей, но, по некоторым данным, число его жертв может достигать 30.

Ранее россиянин, снимавший порно с семилетним ребенком, попался полиции.