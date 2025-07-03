На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, снимавший порно с семилетним ребенком, попался полиции

В Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с семилетним ребенком
true
true
true
close
Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в съемке порнографии с семилетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В ведомстве рассказали, что предполагаемого злоумышленника удалось задержать благодаря бдительности прохожей. Однако, как именно женщина помогла, следователи не уточнили.

Сотрудники СК установили, что мужчина фотографировал для создания порнографических материалов семилетнего мальчика. У мужчины были изъяты технические устройства для хранения информации, на которых были записаны материалы с участием несовершеннолетнего.

«Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.

На камеру петербуржец заявляет, что признается во вменяемом ему преступлении.

Ранее в Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами