Россиянин, снимавший порно с семилетним ребенком, попался полиции

В Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с семилетним ребенком

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в съемке порнографии с семилетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В ведомстве рассказали, что предполагаемого злоумышленника удалось задержать благодаря бдительности прохожей. Однако, как именно женщина помогла, следователи не уточнили.

Сотрудники СК установили, что мужчина фотографировал для создания порнографических материалов семилетнего мальчика. У мужчины были изъяты технические устройства для хранения информации, на которых были записаны материалы с участием несовершеннолетнего.

«Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.

На камеру петербуржец заявляет, что признается во вменяемом ему преступлении.

Ранее в Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно.