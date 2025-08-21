На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Супруги нашли клад XVII века, когда ремонтировали пол на своей кухне

В Британии пара нашла монеты XVII века при ремонте кухни
close
Depositphotos

Супруги из Великобритании случайно обнаружили ценный клад во время ремонта дома. Об этом сообщает

Супруги из Западного Дорсета во время ремонта своей фермы случайно нашли монеты XVII века. Это произошло почти пять лет назад, когда Роберт и Бетти Фукс решили увеличить высоту потолка на кухне.

Роберт ударил киркой по керамической чаше, внутри которой оказалось около 100 монет времен Первой Английской гражданской войны. Клад включал золотые монеты королей Якова I и Карла I, а также серебряные монеты разных номиналов, принадлежащие Елизавете I и другим монархам того времени. Недавно коллекцию продали на аукционе примерно за $75 тыс.

Пара сразу же уведомила Британский музей, где монеты очистили и датировали примерно 1642–1644 годами. Тогда люди прятали деньги, так как солдаты обеих сторон могли ворваться в дома и забрать еду и ценности. Чтобы защититься, семьи скрывали сбережения в стенах, надеясь забрать их после войны. Но многие так и не вернулись к своим тайникам.

«Если бы мы не понизили пол, они бы все еще были там спрятаны. Полагаю, кто-то намеревался их достать, но так и не представилось возможности», — заключила Бетти Фукс.

Ранее садовница нашла клад во время уборки в общественном парке.

