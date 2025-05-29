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Садовница нашла клад во время уборки в общественном парке

В США садовница нашла клад во время уборки листьев в общественном парке
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Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Жительница штата Вермонт, участвовавшая в уборке общественного парка, нашла спрятанный клад. Об этом сообщает The New York Times.

По словам профессионального садовника Келли Уэйкфилд, она расчищала листья в парке города Сент-Олбанс, когда наткнулась на загадочный металлический ящик. Женщина потрясла его и услышала звон монет. Затем она открыла его и увидела внутри десятки монет.

Уэйкфилд забралась в машину и направилась в дом своей матери, чтобы обсудить находку с ней. Внутри ящика они нашли антиквариат, старинные монеты, пулю времен Гражданской войны в США, а также карту и записку от того, кому сокровища принадлежали раньше. Им оказался 61-летний автор приключенческих романов Майкл Клоэрти О'Коннелл. Мужчина недавно вышел на пенсию и заявлял, что часть своих накоплений вложил в создание сокровищ, сундуки с которыми спрятал в разных штатах. Писатель советовал кладоискателям внимательно читать его книги и искать там подсказки.

Обладательница клада еще не успела отдать его оценщику. Известно, что О'Коннелл распределил по нескольким сундукам ценности на сумму более $100 тысяч (около 7,8 млн рублей).

Ранее в Чехии туристы нашли клад стоимостью $332 тысячи.

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