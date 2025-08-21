«Имел хорошую репутацию»: директор турфирмы обманул клиентов на миллионы рублей

В Омске суд признал 48-летнего директора туристической фирмы виновным в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, в 2023 и 2024 годах клиенты турфирмы приобрели в ней путевки на различные направления, но в итоге остались без отдыха и без денег. Потерпевшими по делу были признаны 17 человек, которые в общей сложности понесли ущерб на 15,5 млн рублей. Следователи уточнили, что компания работала на рынке 15 лет и славилась хорошими отзывами. Часть потерпевших уже пользовались услугами компании и обратились туда повторно.

«В ходе следствия установлено, что полученные деньги директор тратил в букмекерских конторах, а также оплачивал ранее забронированные туры других клиентов», — рассказали в полиции, добавив, что свои обещания фигурант сдержать не смог.

Куйбышевский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его обязали возместить потерпевшим материальный ущерб.

Ранее турагент из Тулы обманула более 200 клиентов на 25 млн рублей и пропала.