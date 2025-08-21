На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Имел хорошую репутацию»: директор турфирмы обманул клиентов на миллионы рублей

В Омске директор турфирмы, укравший у клиентов миллионы, получил 5 лет колонии
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Омске суд признал 48-летнего директора туристической фирмы виновным в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, в 2023 и 2024 годах клиенты турфирмы приобрели в ней путевки на различные направления, но в итоге остались без отдыха и без денег. Потерпевшими по делу были признаны 17 человек, которые в общей сложности понесли ущерб на 15,5 млн рублей. Следователи уточнили, что компания работала на рынке 15 лет и славилась хорошими отзывами. Часть потерпевших уже пользовались услугами компании и обратились туда повторно.

«В ходе следствия установлено, что полученные деньги директор тратил в букмекерских конторах, а также оплачивал ранее забронированные туры других клиентов», — рассказали в полиции, добавив, что свои обещания фигурант сдержать не смог.

Куйбышевский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его обязали возместить потерпевшим материальный ущерб.

Ранее турагент из Тулы обманула более 200 клиентов на 25 млн рублей и пропала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами