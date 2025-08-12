На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турагент из Тулы обманула сотни клиентов на миллионы рублей и пропала

Telegram-канал SHOT

Более 200 туристов со всей России остались без путевок и денег, соблазнившись на привлекательные предложения турагента из Тулы. Девушка собрала с клиентов деньги и перестала выходить на связь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, речь идет об основательнице фирмы TurBarIbiza. Обманутые туристы рассказали, что приобрели путевки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали, но отдохнуть так и не смогли. Агент обещала им отдых в хороших отелях по низкой цене, при этом обещая, что для гостей будут выступать звезды российской эстрады.

После внесения платы за путевку, девушка перестала выходить на связь. Источники СМИ заявили, что работницу туристической сферы якобы положили в психиатрическую больницу.

Двадцать семей подали на нее заявление в полицию и намерены добиться законной компенсации за несостоявшийся отдых.

Ранее СМИ сообщали об аналогичном случае в Санкт-Петербурге.

