Россиянам объяснили, как обезопасить себя от мошенничества с QR-кодами

Чтобы не стать жертвой квишинга (когда для обмана используются QR-коды), россиянам рекомендуют проверять источники QR-кодов, без необходимости не вводить личные и банковские данные и использовать антивирусы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве отметили, что многие приложения показывают URL перед переходом, поэтому можно сразу увидеть сомнительный источник. В МВД также посоветовали скачивать приложения из официальных магазинов, а не при помощи QR-кодов.

«Используйте антивирусы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов», — добавили в министерстве.

Весной мошенники начали получать доступ к личным данным и аккаунтам на «Госуслугах», предлагая помочь с функцией демонстрации экрана на смартфоне. Жертвам звонил «правоохранитель, начальник или представитель госорганов». Он требовал зарегистрироваться на каком-то ресурсе, а чтобы ускорить процесс, выражал готовность помочь через демонстрацию экрана на телефоне. Таким образом злоумышленник видел личные данные и восстанавливал доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Ранее россиян стали обманывать через доски бесплатных объявлений.