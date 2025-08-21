Врач объяснила, о чем может говорить плохая память на лица

Лицевая слепота, или прозопагнозия — это неврологическое расстройство, при котором человек видит, но не узнает лица людей, включая близких, родственников и в некоторых случаях — собственное лицо на фото либо в отражении. Это редкая патология, которая встречается примерно у 2–2,5% людей в мире. Почему она может возникать, какими симптомами сопровождается, а также как ее диагностируют, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании СбeрЗдоровье Татьяна Симонова.

«Прозопагнозия делится на врожденную и приобретенную. Врожденная форма может быть обусловлена генетическими нарушениями, внутриутробными аномалиями развития нервной системы плода или родовыми травмами. Приобретенная прозопагнозия способна развиться вследствие, например, инсульта, черепно-мозговой травмы, энцефалита или на фоне болезни Альцгеймера. Кроме того, неспособность узнавать лица также может быть у пациентов с расстройствами аутического спектра. Стоит отметить, что у пациентов с лицевой слепотой зрение, слух и память функционируют без нарушений», — рассказывает врач.

В норме за процесс распознавания лиц отвечает височная доля мозга. При лицевой слепоте возникает нарушение обработки зрительной информации — мозг «видит» изображение лица, но не способен сопоставить его с уже имеющейся информацией в памяти. Иногда сложность распознавания лиц может быть связана с тем, что мозг не может их четко выделить из окружающей обстановки — человек при этом видит все лица размытыми.

«Без своевременной терапии прозопагнозия может привести к социальной изоляции, а также спровоцировать развитие депрессии или тревожного расстройства. Поэтому при подозрении на лицевую слепоту следует обратиться за медицинской помощью — первостепенно на консультацию к неврологу, чтобы исключить инсульт, опухоли мозга и нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. При необходимости врач также может направить пациента к нейропсихологу для проведения тестов на наличие прозопагнозии или к психиатру, особенно если данное нарушение возникло на фоне аутизма», — рекомендует Симонова.

В зависимости от показаний прозопагнозию могут диагностировать несколькими способами. Среди них: тест на узнавание лиц, в ходе которого пациенту показывают фото знаменитостей или родственников; МРТ/КТ для выявления повреждений в извилине височной доли; электроэнцефалография — для оценки активности зрительной коры головного мозга; нейропсихологические тесты, чтобы оценить когнитивные функции человека.

«Добиться полного выздоровления при прозопагнозии удается крайне редко. Основная терапия заключается в обучении пациента методам адаптации. К ним относятся: идентификация лиц с помощью вспомогательных признаков, например, таких как голос человека, его походка или манера поведения; использование мобильных приложений-помощников, в которых содержатся базы данных с именами и фото людей, а также когнитивная терапия, включающая упражнения, направленные на улучшение зрительной памяти. По показаниям пациенту также могут назначить реабилитацию, например, после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы», — рассказывает врач.

Профилактики врожденной формы прозопагнозии в настоящий момент не существует. Чтобы снизить риск развития приобретенной, рекомендуется придерживаться следующих мер. Необходимо контролировать артериальное давление, начиная с 18 лет — минимум 1 раз в год. При показаниях 130–139 мм рт. ст. на 85–89 мм рт. ст. и выше следует обратиться на консультацию к кардиологу для дальнейшей диагностики.

Также следует своевременно диагностировать и проводить лечение заболеваний, которые могут привести к поражениям головного мозга, например, болезнь Альцгеймера. Кроме того, при занятиях спортом, например, при езде на велосипеде, необходимо использовать специальный шлем, чтобы защитить себя от травм головы.

