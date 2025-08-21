Айтишники стали чаще попадаться на мошенничество, заявила эксперт

Эксперт Подборская: айтишники и безопасники все чаще попадаются на мошенничество

Фишинг давно перестал быть рассылкой с ошибками и странными ссылками. Сегодня это тонкая манипуляция, выстроенная на знании цифровых привычек человека и использовании искусственного интеллекта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала Ирина Подборская, академический директор онлайн-магистратуры «Информационная безопасность» Skillfactory и МИФИ.

По словам эксперта, мошенники подделывают голос, визуальный стиль интерфейсов, используют дипфейки и имитируют внутренние коммуникации компаний. Все делается для того, чтобы жертва решила, что перед ней знакомый человек или сервис.

«Сегодня уже недостаточно просто не кликать на странные ссылки. В письмах от мошенников нет ошибок, они написаны так, как пишут ваши коллеги. Подделка голоса руководителя во время телефонного звонка — уже привычная схема», — подчеркивает Подборская.

Как отмечает эксперт, даже IT-специалисты и сотрудники отделов безопасности все чаще становятся жертвами таких атак. Причина — в автоматизме действий. Люди привыкают к определенным шаблонам: письмо от HR, форма входа в Microsoft Teams, уведомление от банка. Все выглядит знакомо и потому не вызывает подозрений. В одном из случаев бухгалтер получила договор на подпись в виде PDF, а звонок «от гендиректора» убедил ее в срочности перевода; спасти деньги удалось только благодаря привычке уточнять такие запросы в мессенджере.

«Защита строится не на проверке ссылок, а на формировании новых цифровых привычек. Лучше работает так называемый ритуал безопасности. Например, любая финансовая просьба проверяется по другому каналу, любая ссылка — через менеджер паролей. Сегодня нужно учиться не просто «не кликать», а распознавать поведение атаки и действовать как профессионал», — поясняет Подборская.

Как отмечает эксперт, эффективная защита от фишинга — это последовательная привычка действовать по сценарию.

Первый шаг: всегда проверять источник запроса не там, откуда он пришел: письмо подтверждать в чате, сообщение в мессенджере — через звонок, звонок — через внутренний портал.

Второй: фиксировать «точки уязвимости» в своей работе: понять, где вы чаще всего кликаете без раздумий, и выстроить там дополнительные проверки.

Третий: разделить каналы: для финансов, доступа к системам и рабочих переписок использовать разные устройства или хотя бы разные профили.

Четвертый: раз в месяц проводить «мини-аудит» своей цифровой среды: очищать сохраненные пароли в браузере, пересматривать списки доверенных устройств, проверять, нет ли подозрительных перенаправлений в почте.

Пятый: тренироваться в «замедлении реакции»: даже на срочный запрос давать себе минуту на перепроверку, потому что именно скорость и эмоция — главный союзник мошенников.

