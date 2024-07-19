Россиянам раскрыли секреты успешного собеседования

Собеседование — это процесс, в котором две стороны оценивают друг друга и после каждого взаимодействия понимают, хотят ли двигаться дальше — к совместной работе. Как для кандидата, так и для компании это достаточно трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов, подготовки и множественных попыток найти «того самого». Бизнес-консультант, эксперт в сфере консалтинга, трекинга и HR, основательница компании Hrhub Евгения Кудрина рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о секретах успешного собеседования.

«К собеседованию нужно подготовиться, но давайте договоримся — не чтобы его пройти и вас взяли на работу, а чтобы вы нашли ту работу, которая совпадала с вашими ценностями и целями, вы ходили туда с радостью и искренне любили то, чем занимаетесь», — объяснила она.

По статистике эксперта, 60% резюме составлены так, что даже хороший и компетентный специалист выглядит непривлекательно для работодателя и не отражает реалистичной картинки, поэтому их просто пропускают. Есть несколько секретов при составлении резюме, которые влияют на приглашение или отказ.

«Качественное фото — выбирайте фото, где вы один, хорошо видно лицо и у фотографии хорошее качество. Опишите ваш опыт работы подробно не только в формате процесса (составлял отчетность, заполнял СРМ и так далее), но и добавьте формат результата — каких результатов удалось добиться за время вашей работы. Идеально, если в фактах, цифрах: например, вы подсветили важную ошибку в компании, которая повлияла на работу компании. Поверьте, в любой работе и должности это можно найти, главное — не обесценивать свой труд», — сказала эксперт.

Также при составлении резюме пользуйтесь работными сайтами — там предусмотрены нужные поля и уже удобный формат для работодателей, что ускоряет принятие решения по приглашению вас на собеседование.

«Если у вас за последние 3 года более 4 мест работы, напишите, почему меняли места, там же в резюме — так вы ответите на вопрос, который точно возникнет у работодателя на этапе принятия решения», — рекомендовала специалист.

Еще один фактор — желаемая должность в резюме. Если их несколько, то они не должны быть из разных сфер. Идеально, если это одна должность и она соответствует той вакансии, на которую вы откликнетесь.

«Пропишите дополнительные образования и курсы, которые у вас есть, но не все, а только те, которые соответствуют вашей должности/сфере. Если вы работаете менеджером отдела продаж, а в курсах напишете два курса по флористике — работодатель может сделать неверные выводы по вашему фокусу и желанию развиваться дальше в вашей сфере», — рассказала она.

Помимо этого, «О себе» — очень недооцененная кандидатами графа, но очень важная для работодателя. Не пишите тут шаблонные слова вроде: коммуникабельный, ответственный, пунктуальный, лучше напишите пару предложений о себе, которые могут описать вас как специалиста и человека.

Когда первые этапы подготовки составления резюме уже пройдены и получено приглашение на интервью, стоит подготовиться к собеседованию.

«Выпишите себе важные для вас критерии к работе — какое место работы для вас подходит, что для вас важно? Выделите из этого основное, составьте к каждому пункту критерии, ответив на вопрос: «А как я пойму, что этот пункт удовлетворяется?» Это действие поможет вам принять правильное решение и отклонить то, что вам не подходит даже на раннем этапе», — отметила Кудрина.

Перед тем, как идти на собеседование, прочитайте и изучите информацию о компании — зайдите на сайт, посмотрите отзывы работников, посмотрите месторасположение, оцените сам продукт, который создает компания. Подготовьте свои вопросы о должности, компании и продукте, так вы покажете свой интерес и для себя соберете наиболее полную картинку, которая поможет принять правильное решение .

«Будьте собой — мы все хотим показаться лучше, но дальше все-таки все то, что мы приукрасили, будет всплывать. Важно и компаниям и кандидатам быть честными друг с другом. Не бойтесь задавать вопросы и говорить о том, что важно. У работодателей даже есть негласная оценка: «Нет вопросов = нет интереса», — объяснила эксперт.

Подготовьте небольшую самопрезентацию на минуту — часто собеседования начинаются именно с нее. Также подготовьте артефакты — когда речь зайдет о ваших результатах на предыдущем месте, будет хорошо, если вы еще и покажете то, о чем говорите. Это может быть сайт, таблицы, статистика (не разглашая конфиденциальную информацию) или что-то, что может подтвердить ваши слова.

«Не волнуйтесь. Как бы банально не звучал этот совет — отнеситесь к собеседованию как к простой беседе. Помните, что и для работодателя это непростой процесс, и он тоже может переживать. Снижая значимость и помня, что цель собеседования — понять обеим сторонам, хотят ли они вместе работать или нет. И является нормальным, если любая из сторон сделает иной выбор, ведь нет плохих и хороших компаний и кандидатов, есть подходящие и нет», — резюмировала Кудрина.

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