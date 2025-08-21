Россиянам объяснили, чем плоха дешевая посуда

Каждый день мы пользуемся посудой — завтракаем из любимых тарелок, разогреваем обед в микроволновке, ставим кружки в посудомоетку. Чаще всего выбор определяется ценой, но различия между дешевыми и дорогими изделиями кроются не только в дизайне. Качество, безопасность и срок службы также имеют значение. О том, как выбрать посуду, которая прослужит долгие годы, «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор торговой компании «Мастергласс» Денис Лопухов.

«В бюджетных изделиях экономят на всем: фарфор пористый, быстро трескается и плохо переносит перепады температур. Глазурь и краска часто содержат пигменты, которые при нагреве выделяют вредные вещества. Как правило, такая посуда не имеет подтвержденной сертификации», — объяснил он.

На полке магазина яркие узоры и блестящие покрытия могут выглядеть эффектно. При постоянном использовании бюджетный декор быстро тускнеет, глазурь покрывается «паутинкой» микротрещин, а края — сколами.

«Простой пример: налили кипяток в кружку с ярким рисунком, через время краска пошла трещинами. Это и некрасиво, и небезопасно. Через несколько месяцев уже не хочется сервировать такой посудой стол, и приходится покупать новую», — добавил эксперт.

Также в некачественных фарфоре и стекле могут содержаться вредные элементы. Они не ощущаются на вкус, но постепенно попадают в пищу при нагревании или контакте с кислыми продуктами. Вещества накапливаются в организме, приводят к отравлению и даже способны влиять на работу нервной системы, печени и почек.

«Если бюджет ограничен, лучше выбрать простой, но проверенный набор — классические формы и нейтральные цвета всегда в тренде. Матовый фарфор или прозрачное закаленное стекло выглядят стильно, долговечны и не теряют вид со временем. Посуда подойдет для любого повода — от повседневного завтрака до праздничного ужина», — сказал он.

А если хочется ярких акцентов, можно разбавить базовый набор несколькими эффектными предметами. Оформление стола не будет выглядеть скучно, но и не потребует больших затрат. Так же поступают и многие заведения питания: они сочетают базовые сервизы с яркими акцентами — например, подают закуски или напитки в необычных стаканах или тарелках с росписью, а основное оформление стола оставляют классическим, чтобы создать ощущение порядка и гармонии.

«В магазинах или в выставочных залах можно проверить и оценить качество изделия. Поверхность должна быть идеально гладкой, без сколов, трещин, пузырьков и пятен. Край — ровный, без острых выступов. Обратите внимание на маркировку: проверенные производители всегда указывают состав, допустимую температуру для эксплуатации, возможность мытья в посудомойке и использования в микроволновке», — подчеркнул специалист.

Если подсчитать, сколько денег уходит на регулярную замену дешевой посуды, станет очевидно: один качественный набор окажется выгоднее. Он прослужит дольше, сохранит внешний вид и избавит от необходимости постоянно докупать замену треснувшим или сколотым предметам.

«Эффектную сервировку можно создать с помощью необычных позиций: асимметричных чаш, кружек с ручками причудливой формы, цветной мозаики или анималистичных принтов. В бюджетном сегменте подобные решения часто будут идти в ущерб качеству: нестандартная форма делает изделия менее устойчивыми, а декоративное покрытие стирается быстрее. Если хочется «вау-эффекта», лучше выбрать продукцию известных производителей. Они соблюдают стандарты безопасности, тестируют изделия на прочность и гарантируют долговечность. Да, это будет дороже, но такая посуда надолго сохранит и красоту, и безопасность», — резюмировал он.

