Девять детей пострадали при лобовом столкновении машин на российской трассе

В Северной Осетии девять детей пострадали при лобовом столкновении на трассе

В Северной Осетии произошло лобовое столкновение двух автомобилей на трассе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 20 августа на 7-м километре автодороги «Владикавказ-Алагир». По предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» 1969 года рождения выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Тойотой» под управлением жителя Нижневартовска 1990 года рождения.

В результате аварии водитель «Москвича» не выжил. Шофер и пассажиры «Тойоты» госпитализированы в республиканские медицинские учреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В региональном Минздраве сообщили, что среди пострадавших девять детей. Их жизням ничто не угрожает, несовершеннолетним оказывается необходимая медицинская помощь.

