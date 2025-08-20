На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девять детей пострадали при лобовом столкновении машин на российской трассе

В Северной Осетии девять детей пострадали при лобовом столкновении на трассе
true
true
true
close
Telegram-канал МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии произошло лобовое столкновение двух автомобилей на трассе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 20 августа на 7-м километре автодороги «Владикавказ-Алагир». По предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» 1969 года рождения выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Тойотой» под управлением жителя Нижневартовска 1990 года рождения.

В результате аварии водитель «Москвича» не выжил. Шофер и пассажиры «Тойоты» госпитализированы в республиканские медицинские учреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В региональном Минздраве сообщили, что среди пострадавших девять детей. Их жизням ничто не угрожает, несовершеннолетним оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Татарстане на видео попало жесткое лобовое столкновение фуры с Lada.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами