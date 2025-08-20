На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак в Краснодаре

В Краснодаре мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак
true
true
true
close
Telegram-канал Краснодар | Телетайп

В Краснодаре две бойцовые собаки напали на мужчину, он попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел 20 августа, когда мужчина шел по Чепигинской улице. Две собаки бойцовской породы сбежали из частного дома и набросились на прохожего. Очевидцы с помощью камней и швабры отбили пострадавшего. На фото с места происшествия видно, как он лежит на земле в крови, а рядом стоят медики.

Мужчина с множественными травмами был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Ему провели операцию, врачи борются за сохранение пальцев рук и лечат повреждения ног. Ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство.

Собак, напавших на мужчину, забрала хозяйка. Сообщается, что животные и ранее нападали на людей.

Ранее в Иркутской области пес растерзал 64-летнего хозяина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами