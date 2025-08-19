На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области пес растерзал 64-летнего хозяина

В Иркутской области домашний пес напал на пожилого хозяина
Depositphotos

В Усольском районе Иркутской области устанавливаются обстоятельства нападения собаки на пожилого мужчину, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Тельма. 64-летний мужчина вышел во двор, чтобы накормить свою собаку. Когда пенсионер наполнял псу миску, животное неожиданно набросилось на него.

Свидетелями нападения стали члены семьи мужчины, они попытались отогнать животное. Пострадавшего вместе с 88-летней искусанной родственницей доставили в больницу, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области. Ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки, женщина, которая выгуливала животное, никак не отреагировала на произошедшее и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию.

Ранее в Тюмени собака прокусила ребенку губу и повредила глаз.

