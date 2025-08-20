Мужчина узнал, что у него рак, благодаря съеденной сосиске

В Великобритании мужчина благодаря сосиске узнал, что у него рак

В Великобритании мужчина благодаря съеденной на барбекю сосиске узнал, что у него рак толстой кишки. Об этом сообщает Daily Mail.

Все случилось еще в сентябре 2020 года, но известно об этом стало лишь сейчас. 39-летний Мэтт Имер из графства Суррей обратился к врачам с болями в животе, которые первоначально принял за пищевое отравление. Он считал, что дело в сосиске, которую он перед этим съел на барбекю. Однако обследование выявило у него рак кишечника с метастазами в печень и брюшину, а также редкую мутацию BRAF.

После неудачной стандартной химиотерапии пациенту назначили экспериментальные препараты цетуксимаб и энкорафениб. Через шесть месяцев сканирование не показало следов рака. В декабре 2024 года он перенес сложную операцию и горячую химиотерапию.

Спустя пять лет после диагноза Мэтт остается здоровым, продолжает работать и воспитывать двоих детей. Он подчеркивает важность ранней диагностики и новых методов лечения.

