В России создан препарат от рака на основе умного минерала из Татарстана

Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Казанского федерального университета разработали органоминеральный комплекс с противоопухолевой активностью на основе умного минералацеолита. Препарат перспективен для лечения рака кишечника и восстановления пациентов после онкозаболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Пероральное введение терапевтических белков осложнено их нестабильностью, что приводит к потере их активности в желудочно-кишечном тракте. Для лечения рака ученые использовали ферменты рибонуклеазы. Ферментативная активность белков в желудочно-кишечном тракте, особенно в кислой среде желудка, быстро инактивируется. Чтобы сохранить активность и структуру лекарства, оно должно постепенно высвобождаться из носителя.

В качестве носителя учеными был выбран цеолит — природный минерал, добываемый в Татарстане. Этот минерал называют умным из-за своих свойств: это отличный сорбент, поглощающий токсины, радионуклиды, вредные бактерии. Кроме того, он безвреден для организма, не выводит из него полезные вещества и не имеет рисков передозировки.

«В Татарско-Шатрашанском месторождении он представлен в виде клиноптилолита — наиболее безопасного из цеолитов, потому что он не представляет собой игольчатые цеолиты, которые могут раздражать кишечник. Цеолит безвреден, в организме минерал не усваивается. Цеолиты, добываемые из другого месторождения, например Кольского, продаются в виде БАДов в аптеках. Он обладает детоксицирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и ничем не уступает таким сорбентам, как активированный уголь, причем его в Татарстане много. Риска для здоровья от приема данного минерала нет, но положительный эффект именно препарата с РНКазой должен быть доказан», — отметила в беседе с «Газете.Ru» завкафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольга Ильинская.

Научной группой КФУ был разработан способ загрузки противоопухолевой РНКазы в этот носитель. Далее велись наблюдения — в течение какого времени фермент высвобождается в водной среде из цеолита. Эксперимент показал положительные результаты. Выход противоопухолевого фермента поэтапно продолжается более 20 часов, при этом сохраняется его стабильность и каталитическая активность в желудочно-кишечных жидкостях, с учетом того, что движение пищи по ЖКТ длится около 30 часов.

Следующий этап — тестирование препарата на животных. В перспективе после этого — проведение начальной стадии клинических исследований с пациентами, прошедшими лучевую терапию. Отмечается, что лечение составит приблизительно неделю, по 2–3 приема органоминерального комплекса в день — в зависимости от того, сколько РНКазы будет содержаться в препарате, хотя на сегодняшний день вопрос дозировки еще в стадии разработки.

