В Челябинской области мужчина стрелял в жену из-за ее желания разойтись

В Миассе мужчину задержали за стрельбу по жене-учительнице, она не выжила

Жителя Челябинской области подозревают в нападении на свою супругу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина открыл стрельбу по возлюбленной, в результате она не выжила. Подозреваемого уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Следователем СК в рамках возбужденного уголовного дела принимаются меры к расследованию преступления», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, женщина работала учительницей. Как рассказала одна из знакомых семьи, педагог решила уйти от супруга. Это не понравилось мужчине, поэтому он открыл стрельбу по возлюбленной.

«Он руки распускал и к пьянкам был склонен», – добавила знакомая.

Другая знакомая в беседе с журналистами местного портала утверждает, что пара жила «душа в душу», ничего плохого про мужчину сказать не может, а произошедшее стало для всех шоком.

