Снайпер открыл стрельбу по тестю и лишил его глаза, пытаясь забрать своего ребенка

В Ростовской области мужчина по имени Денис получил срок за стрельбу по человеку. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел в Волгодонске. За некоторое время до инцидента супруга вместе с маленькой дочерью переехала к своим родителям, так как пара часто ссорилась. Когда женщина покидала дом вместе со своим отцом, муж направил на них пистолет, но тогда стрельбы удалось избежать.
Спустя месяц Денис решил повидаться с дочерью, мать разрешила. Позже мужчина вернулся, но отпускать ребенка к матери не хотел. В тот момент рядом находился его тесть, который попытался вырвать девочку у Дениса.
Последний достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в родственника. Пострадавшего госпитализировали.
«Состояние мужчины на тот момент было тяжелым, но врачи его спасли. Однако медикам пришлось удалить пациенту глаз», – сообщается в публикации.
Тесть через суд потребовал у стрелявшего компенсацию в размере миллиона рублей.
В результате суд снизил эту сумму до 700 тысяч и обязал компенсировать стоимость услуг юриста. Сам Денис получил срок семь лет, которые он проведет в колонии строгого режима. В Суде фигурант также утверждал, что имеет звание «снайпер-разведчик».
