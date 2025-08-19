На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снайпер открыл стрельбу по тестю и лишил его глаза, пытаясь забрать своего ребенка

В Волгодонске мужчину осудили за стрельбу по тестю
true
true
true
close
Pixabay

В Ростовской области мужчина по имени Денис получил срок за стрельбу по человеку. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Волгодонске. За некоторое время до инцидента супруга вместе с маленькой дочерью переехала к своим родителям, так как пара часто ссорилась. Когда женщина покидала дом вместе со своим отцом, муж направил на них пистолет, но тогда стрельбы удалось избежать.

Спустя месяц Денис решил повидаться с дочерью, мать разрешила. Позже мужчина вернулся, но отпускать ребенка к матери не хотел. В тот момент рядом находился его тесть, который попытался вырвать девочку у Дениса.

Последний достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в родственника. Пострадавшего госпитализировали.

«Состояние мужчины на тот момент было тяжелым, но врачи его спасли. Однако медикам пришлось удалить пациенту глаз», – сообщается в публикации.

Тесть через суд потребовал у стрелявшего компенсацию в размере миллиона рублей.

В результате суд снизил эту сумму до 700 тысяч и обязал компенсировать стоимость услуг юриста. Сам Денис получил срок семь лет, которые он проведет в колонии строгого режима. В Суде фигурант также утверждал, что имеет звание «снайпер-разведчик».

Ранее в Нью-Йорке неизвестный открыл огонь в ресторане.

